De gemeente Alphen aan den Rijn ontvangt 5 miljoen euro subsidie voor de transformatie van het project Havenfront in Rijnhaven-Oost. Dit meldt de gemeente donderdag. De subsidie is ingesteld door het ministerie van BZK om de woningbouw in Nederland te stimuleren.

De provincie Zuid-Holland had eerder al aangegeven het project Havenfront financieel te ondersteunen met 950.000 euro. De gemeente wil Rijnhaven-Oost transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.

Inmiddels zijn door meerdere marktpartijen woningbouwprojecten in voorbereiding en in uitvoering genomen. Voor de volgende stap in het project, worden twee milieu belemmeringen weggenomen.

"Er is sprake van een toenemende druk op de woningmarkt. Met de bijdrage kunnen we de twee resterende milieu belemmeringen wegnemen en ontstaat er ruimte voor circa tweeduizend woningen. Zonder de bijdrage zou de transformatie Van Rijnhaven-Oost beperkt blijven tot de ontwikkeling van circa 850 woningen", aldus wethouder Gerard van As.



Het project Havenfront omvat de bouw van ongeveer 670 woningen, waarvan 25 procent sociale huurwoningen zijn. Daarnaast wordt het door het wegnemen van de milieu belemmeringen in de toekomst mogelijk ongeveer 500 woningen te realiseren.