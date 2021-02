De Alphense politici kunnen niet doorgaan met het "stapelen van ambities" terwijl er op het stadhuis een flink ambtenarentekort is. Deze waarschuwing geeft gemeentesecretaris Peter Derk Wekx aan raadsleden.

Hij doelt onder meer op woningbouw- en verkeersplannen en de toekomst van theater Castellum.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft maar twee experts die zich bezighouden met verkeer of cultuur. Dat is te weinig om de files rond Boskoop en Hazerswoude-Dorp aan te pakken of de verbouwing van Castellum af te ronden.

Alphen aan den Rijn doet het met zo'n honderd werknemers minder dan andere gemeenten die meer dan honderdduizend inwoners hebben, aldus Wekx.