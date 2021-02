Cultuurhuis Parkvilla in Alphen aan den Rijn moet op zoek naar een nieuwe directeur. Marijke Licher vertrekt per 1 april.

Licher, die in 2019 aantrad, wordt directeur-bestuurder bij Hart. Dat is een culturele instelling in Haarlem. "Marijke Licher heeft met veel inzet en enthousiasme voor Parkvilla gewerkt. Het bestuur is haar bijzonder erkentelijk voor wat ze daarmee voor de organisatie bereikt heeft", meldt Parkvilla.

Licher was de opvolger van Monica Leuring, die in maart 2019 na anderhalf jaar vertrok. Ook haar voorganger Quinten Rijnja, die de leegte die Willem van den Broek achterliet moest invullen, bleef niet lang aan in Alphen aan den Rijn.

Parkvilla wordt flink getroffen door de coronacrisis. Het cultuurhuis stevende vorig jaar af op een tekort van drie ton en kreeg 1,2 ton steun. "Voor de eerste helft van 2021 hebben we nog eens 1,3 ton gevraagd. We doen een beroep op alle regelingen, ook landelijk. Daarom houden we het nog wel vol. Maar veel docenten, vaak zzp'ers, kregen niks, omdat hun lessen niet doorgingen", zei Licher vorige maand.