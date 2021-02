De politie heeft zaterdagavond een eind gemaakt aan een carnavalsfeestje in een zelfgemaakte kroeg in een loods in Boskoop, meldt de politie maandag.

Zo'n twintig meerderjarige jongeren waren samen carnaval aan het vieren.

Ze kregen allemaal een proces-verbaal voor overtreding van de coronaregels. Legitimatiebewijzen werden netjes overhandigd en de jongeren vertrokken op de fiets.