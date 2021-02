De coronapriklocatie in Alphen aan den Rijn gaat naar verwachting pas in maart open, maar de hal op tennispark Nieuwe Sloot wordt wel al enkele weken dag en nacht bewaakt.

"Er is proefgedraaid met het computersysteem, dat moet beveiligd worden. En dat geldt straks helemaal als er ook vaccins liggen", zegt woordvoerder Carin Boon van GGD Hollands Midden.

Omdat er landelijk een tekort aan vaccins is, kan de locatie in Alphen aan den Rijn nog niet open. Zodra er voldoende vaccins zijn, kan ook in Alphen aan den Rijn begonnen worden met prikken.

Vanaf dat moment gaan ook pendelbussen vanaf het station naar de priklocatie rijden.