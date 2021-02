Het gaat "best heel erg goed" in de Boskoopse Snijdelwijk, beweert de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. Ze reageerde op vragen van VVD-raadslid Maurice Piette bij de raadscommissie over veiligheidszaken.

Kort daarvoor had de PvdA schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn gesteld, na een aantal recente autobranden in het dorp. PvdA-raadslid Ernst-Jan Straver uit Boskoop vindt dat het college een eind moet maken aan de branden.

De Snijdelwijk ligt al langer onder een vergrootglas. De politie surveilleerde er extra en corporatie Woonforte plaatste camera's na vernielingen bij de flats en intimidatie van bewoners.

Volgens Spies gaat het er inmiddels een stuk beter. "Er is steeds minder gedoe en het is er nu plezieriger wonen. Dat komt uiteraard ook door de bewoners zelf."

De gemeente bood hulp aan gezinnen met kinderen die al een strafblad hebben of de verkeerde kant op dreigen te gaan. Dat werpt vruchten af, heeft Spies meermaals aangegeven. In een rapportage van de gemeente over het eigen veiligheidsbeleid staat dat vorig jaar de "projectmatige aanpak in de Snijdelwijk is hernieuwd en geïntensiveerd naar aanleiding van incidenten".