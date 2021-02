De politie Alphen heeft tijdens een controle bij dertien auto's de portieren open getrokken. De aanleiding hiervoor is de toegenomen aantal autodiefstallen.

Uit de controles concludeerde de politie dat de auto's niet op slot zaten. "Een collega deed iets vergelijkbaars elders in Alphen. Binnen de kortste keren hadden zij uit liefst dertien auto's spullen kunnen stelen, omdat die gewoon niet op slot stonden. Of met het raam open", laat een agent weten.

"Ik weet niet of het gemakzucht is dat mensen hun auto niet afsluiten en die spullen niet opbergen, maar we proberen wel om ze wat scherper te krijgen", vertelt de agent.