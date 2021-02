Het casino bij het Van der Valk-hotel in Alphen, naast vogelpark Avifauna, mag zelf bepalen hoe laat bezoekers 's nachts weggaan. Gespreid vertrek levert minder overlast op voor omwonenden, zegt burgemeester Liesbeth Spies.

Spies reageerde op vragen van VVD-raadslid Maurice Piette. Zijn partij had gezien dat het casino 24 uur per etmaal open wilde, maar dat heeft de gemeente (volgens de VVD terecht) geweigerd. Maar met het oog op de woningbouwplannen rond de Rijnhaven, vlakbij het casino, maakt de VVD zich wel zorgen over het woongenot daar.

Volgens Spies werkt het prima om de verantwoordelijkheid in handen van de exploitanten te leggen, zo lang die er maar voor zorgen dat bezoekers niet blijven totdat het weer licht wordt.

De Alphense burgemeester trekt een vergelijking met de horeca. Die moet ervoor zorgen dat er na een bepaald tijdstip (in de meeste gevallen 1.30 uur) geen mensen meer binnenkomen, maar die exploitant hoeft dus niet iedereen tegelijk op straat te zetten. Dat laatste kan juist voor meer overlast zorgen, denken de gemeente Alphen aan den Rijn en de politie.