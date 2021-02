De meerderheid in de Alphense Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein geeft wethouder Kees van Velzen (Verkeer) de opdracht om zo snel mogelijk een plan voor een tunnel in Hazerswoude-Dorp te maken. Dat bleek donderdagavond uit een commissievergadering.

De commissie, waarvan raadsleden Henk Goes (PvdA) en Mark Vermeulen (CDA) voorzitter zijn, adviseert ook om ondertussen de weg voor het lokale verkeer in het dorp goed te regelen.

Vrijwel alle van de zeventien insprekers waren duidelijk in hun betoog: Zorg dat Hazerswoude-Dorp zo snel mogelijk een tunnel krijgt. Zo'n onderdoorgang zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer uit Zoetermeer, Boskoop en Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk het dorp kan passeren. Lokaal verkeer kan dan ongehinderd van oost naar west en omgekeerd.

Maar dat zo'n tunnel er met een jaar of drie kan liggen, zoals een inspreker opperde, is ijdele hoop. "Dat is echt niet reëel", zegt wethouder Van Velzen. Ook verscheidene commissieleden onderstrepen dat. Eerder is al eens gezegd dat er gerust vijftien tot twintig jaar overheen kan gaan voor zoiets werkelijkheid is.

In de tussentijd kan het pakket kleinere ingrepen de ergste pijn verlichten, verwacht Pieter Jan Morssink (D66). De meest omstreden maatregel, de weg rondom de wijk Weidelanden, moet volgens Henk Goes (PvdA) in goed overleg met de bewoners worden uitgewerkt. Dat belooft Van Velzen, om eraan toe te voegen "dat dit wat mij betreft nooit een 80-kilometerweg kan worden, hooguit 50. Het mag geen racebaan worden."

Onder druk van de commissie kijkt Van Velzen ook nog naar de afslagverboden die op de kruising Gemeneweg-Dorpsstraat moeten gaan gelden. Het zit veel insprekers en politici hoog dat je vanuit het noorden niet meer rechtsaf de Dorpsstraat in zou kunnen.