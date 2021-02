Omwonenden van de Swaenswijkbrug in Alphen aan den Rijn zien een nieuwbouwplan voor zeven woningen op een grasveld naast de Stationsstraat helemaal niet zitten. Ze hebben inmiddels meer dan 150 steunbetuigingen verzameld en hopen dat de gemeenteraad oor heeft voor hun bezwaren.

Volgens woordvoerder Willem van Rijn wordt sinds 2018 gesproken over nieuwbouw. Eerst dacht de ontwikkelaar aan drie appartementenblokken, maar dat idee sneuvelde omdat de buurt dat niet zag zitten.

Nu is een ander plan voor zeven eengezinshuizen op tafel gekomen dat volgens Van Rijn haast nog ingrijpender is. "Zo ongeveer de hele rand van het terrein tot aan de Oude Rijn wordt volgebouwd. De parkeerplaatsen komen in een soort hofje of binnenplaats. Maar de inrit kruist de looproute naar de kinderopvang. Dat wordt erg onveilig."

De buurtbewoners zijn geschrokken dat dit groene terrein helemaal dreigt te verdwijnen. "Het is een drukbezocht parkje waar zowel ouderen als ouders met jonge kinderen graag komen. Bovendien heeft de gemeente in z'n centrumvisie vastgelegd dat er juist groen moet worden ontwikkeld."

"Aan de Hoge Zijde is al betrekkelijk weinig groen en speelgelegenheid volgens Van Rijn. De basisscholen in de buurt zijn goed voor zo'n zeshonderd kinderen. Buiten deze buurt moeten ze al gauw naar Kerk en Zanen, het Bospark of Gouwsluis."

De buurt put hoop uit eerdere uitspraken van wethouder Gerard van As toen het over het woningtekort ging. "Hij zei dat hij ook weer niet iedere postzegellocatie in de stad wil volbouwen."