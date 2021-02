Alphen aan den Rijn is druk bezig met het schoonvegen van de fietsroutes met sneeuwvegers en strooizout. De fietspaden langs de Laan der Continenten in Alphen zijn sneeuwvrij, maar de fietstunnel nog niet.

Hoewel Alphen de strooiers en schuivers af en aan laat rijden, is nog niet elke hoofdfietsroute goed begaanbaar, constateren Fietsersbond en dorpsoverleg Boskoop.

Over het algemeen gaat het best goed, zegt voorzitter Erik Bruijn van de Fietsersbond. Volgens Bruijn is het vooral de hoeveelheid sneeuw die een probleem vormt. "Daardoor was het maandag voor veel fietsers best wel ploeteren om erdoorheen te komen", zegt hij. "Dinsdag zag ik dat grote delen van de hoofdfietsroutes goed schoon waren."

Opvallend vindt Bruijn wel dat het Dijkslootpad niet sneeuwvrij was gemaakt. Collega Rudy van Vliet was verrast over De Verbinding, de fietstunnel onder het spoor, waar niks schoongeveegd was. Naar zijn zeggen "kon hij de helling niet eens op, zo glad was het daar."

Een woordvoerder zegt in een reactie dat woensdag nog extra is gewerkt aan het sneeuwvrij maken van diverse fietsroutes, waaronder het Dijkslootpad. Ook heeft de gemeente een tandje bijgezet om de fietstunnel goed begaanbaar te krijgen.