De ijsbanen in Boskoop en Koudekerk gaan woensdag en donderdag open. Schaatsers moeten vooraf reserveren.

IJsclub Otweg in Boskoop is woensdag om 9.00 uur geopend. De grote buitenbaan blijft in ieder geval tot 13.00 uur open, in de loop van de ochtend wordt besloten of de baan ook de rest van de dag open blijft. Anders kan op de binnenbaan geschaatst worden.

In Koudekerk kan vanaf 10.00 uur geschaatst worden. De baan blijft woensdag de hele dag open.

In Zwammerdam ligt er nog te veel sneeuw om een goede ijsvloer te kunnen aanbieden. "Het wordt op z’n vroegst donderdag dat we open kunnen", meldt een vrijwilliger.