De ijsbanen in Koudekerk en Boskoop gaan woensdag open en die in Ter Aar en Zwammerdam later. Schaatsers moeten vooraf reserveren als ze van de geopende ijsbanen willen gebruikmaken.

"We hebben alles sneeuwvrij en hopen dinsdagavond op de grote buitenbaan voldoende te kunnen sproeien. Desnoods gaan we de hele nacht door", zegt Hans Vergeer van IJsclub Otweg in Boskoop. "Als de ijsbaan woensdag opengaat, is dat alleen voor leden tot zeventien jaar. Die kunnen dan op ons binnenbaantje."

In Ter Aar hoopten ze aanvankelijk woensdag open te kunnen, maar dat wordt donderdag, zegt voorzitter Hein Jan Bocxe. "We hebben dan vier tijdslots waarin steeds maximaal tweehonderd schaatsers het ijs op kunnen. Het ziet ernaar uit dat we zeker tot en met zondag open kunnen blijven." Donderdag van 15.00 tot 18.00 uur is er schaatsen voor scholieren.

In Zwammerdam ligt nog te veel sneeuw om een goede ijsvloer te kunnen aanbieden. "Het wordt op z'n vroegst donderdag", meldt een vrijwilliger.

In Koudekerk hopen ze woensdag de eerste schaatsers te verwelkomen. Het is nog niet bekend vanaf welk tijdstip schaatsers welkom zijn.