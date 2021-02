De teststraat in Alphen aan den Rijn bleef maandag dicht omdat de verwarming compleet was uitgezet in het weekend. Hierdoor is het binnen gaan vriezen en gaat de teststraat een dag later open dan gepland.

"Iemand had per abuis de verwarming compleet uitgezet voor het weekend. En het was daardoor steenkoud, het vroor zelfs binnen. Niet veilig voor medewerkers en bezoekers… Menselijke fout, met heel vervelende gevolgen", zegt Christa van den Bos, woordvoerder van de GGD.

Ook zullen de teststraten in de regio Alphen deze week een uur later opengaan vanwege het winterweer. Dat is om 9.00 uur in plaats van 8.00 uur.