De scheepvaart door Alphen aan de Rijn is maandagavond gestremd vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden. Er zijn problemen met meerdere bruggen, bevestigt de provincie Zuid-Holland.

Verschillende bruggen in Alphen en omgeving kunnen niet open. "We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen", meldt een woordvoerder van de provincie. De bruggen vriezen vast door de kou. Dat er weinig autoverkeer is, helpt in dat geval niet.

Op onder meer de Julianabrug en de Swaenswijkbrug in Alphen zijn medewerkers in de weer om de bruggen sneeuwvrij te maken. "We hebben een vliegende brigade, die we afsturen op bruggen die niet meer opengaan."

Bruggen over de Gouwe, belangrijk voor de beroepsvaart, zijn als eerste toegankelijk gemaakt.