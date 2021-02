De verwachte toestroom van mensen op spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen in het Groene Hart is de afgelopen dagen uitgebleven. Er werden wel patiënten met botbreuken behandeld, maar het winterweer leverde geen probleem op voor de ziekenhuizen.

Afgelopen weekend was het niet drukker dan anders, zegt Charlotte Slagter van het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn, Leiden en Leiderdorp. "Vorige week maandag hebben wij wel een record aantal patiënten (146) op de spoedeisende hulp gezien door de gladheid." Het ziekenhuis zegt zich op drukte voor te bereiden de komende week in verband met het voorspelde schaatsweer.

Er is van diverse kanten in de media opgeroepen om weliswaar van het winterweer te genieten, maar vooral voorzichtig te doen. Die waarschuwing blijft ook de komende dagen gelden. Bij dergelijke weersomstandigheden is een extra toeloop op de spoedeisende hulp te verwachten, zegt een woordvoerder van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda.

"Dat reizen van en naar het ziekenhuis lastig ging worden in verband met code rood en oranje, zagen we aankomen", zegt een woordvoerder van het GHZ. Een groot deel van het zorgpersoneel woont dichtbij het ziekenhuis. Medewerkers die afgelopen weekend moesten werken en niet naar huis konden, hadden de mogelijkheid in het ziekenhuis te overnachten.