Door een brand in een elektriciteitshuisje in Boskoop zitten zo'n tweehonderd huishoudens vannacht zonder stroom. Netbeheerder Liander verwacht dat de elektriciteit pas maandagochtend weer aangesloten kan worden.

De brand ontstond rond 19.00 uur in een elektriciteitshuisje aan de Burgemeester Colijnstraat. In het centrum van Boskoop viel als gevolg hiervan de stroom uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer Hollands-Midden gaat het om ongeveer tweehonderd aansluitingen, waaronder enkele winkels. Doordat er rook vrij kwam, werden meerdere huizen ontruimd. De bewoners zijn inmiddels weer terug naar huis.

Eén persoon kwam vast te zitten in een lift, terwijl er rook in een trappenhuis in hetzelfde complex was ontstaan. De brand werd snel geblust en de persoon bevrijd.

De brandweer adviseert bewoners van Boskoop om berichtgeving van Liander in de gaten te houden en te zorgen dat ze warm blijven. Mocht door de stroomuitval een medisch noodgeval ontstaan, adviseert de brandweer 112 te bellen.