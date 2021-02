Vanwege de sneeuwval zijn er zondag meerdere ongelukken gebeurd in de regio Alphen aan den Rijn. Op de N11 bij Alphen is een auto van de weg geleden en vervolgens tegen een vangrail gebotst.

Of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

De politie Alphen aan den Rijn vraagt automobilisten hun auto goed sneeuwvrij te maken. "We willen u graag zien in de sneeuw", aldus de politie op Twitter. Agenten controleren auto's in de gemeente.

De ambulancedienst in Hollands Midden is goed voorbereid op de sneeuw. Bij de verschillende posten waar ambulance staan opgesteld, wordt extra gestrooid.

Alle coronateststraten en de vaccinatielocatie van de GGD Hollands Midden zijn zondag 7 februari gesloten. Test- of vaccinatieafspraken gaan dus niet door.

Mensen die zondag een testafspraak hebben februari krijgen een sms van het landelijke callcenter en kunnen een nieuwe afspraak maken. Omdat er maandag mogelijk ook nog code rood geldt, kunnen er nog geen afspraken voor maandag 8 februari worden gemaakt.