De LAURA-fietsvierdaagse, die in de zomer zou plaatsvinden, wordt uitgesteld tot het najaar. Het Alphense fietsevenement gaat vanwege de coronacrisis niet op de eerder geplande data door.

Het LAURA-bestuur meldt dat zowel de avond fietsvierdaagse, die gepland stond in juni, als de vierdaagse overdag niet door zullen gaan. De laatste stond gepland voor juli.

"We willen van trouwe deelnemers weten of zij bijvoorbeeld in september een vierdaagse wel zien zitten. Dan gaan we erover nadenken om 'm dan te houden", meldt het bestuur op de sociale media.