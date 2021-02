Alphen aan den Rijn investeert toch 3,6 miljoen extra om de verbouwing van theater Castellum af te ronden. Ondertussen moet er worden gekeken of een exploitant van buitenaf het theater en de bioscoop voor een vast én gunstiger jaarbedrag kan runnen, vindt de commissie Sociaal Maatschappelijk Domein.

Als de raad op 18 februari groen licht geeft, kunnen de deuren van het theater begin 2022 weer open, na een sluiting van maar liefst anderhalf jaar.

Het zit de politici hoog dat de gemeente nu verplicht is elk jaar eventuele tekorten bij te passen. Onlangs heeft zich een marktpartij gemeld die Castellum zou willen huren of kopen. Het is zaak om snel te weten of dat een beter alternatief is, vindt een meerderheid. De partijen vinden het aantrekkelijk dat de gemeente in zo'n geval met een vast jaarbedrag geen omkijken meer heeft naar het theater.

Het idee om elders in de stad een 'mini-Ziggo Dome' te bouwen, is nu van tafel. Zo'n gecombineerde evenementen- en sporthal met theatervoorziening zou 46 tot 52 miljoen euro gaan kosten.

Evenmin lijkt het idee van vervangende nieuwbouw op het Rijnplein kansrijk. De politiek vond het echter wel erg jammer dat dat alternatief nauwelijks was uitgewerkt. Wethouder Erik van Zuylen (Cultuur) heeft beloofd om dat idee nog uit te werken.