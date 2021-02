Archeon Museumpark in Alphen aan den Rijn heeft de bronzen gekregen in de ANWB-verkiezing van het leukste uitje van Zuid-Holland.

De gouden award ging opnieuw naar Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. Het Mariniersmuseum in Rotterdam won zilver. Uit het Groene Hart was ook Vogelpark Avifauna genomineerd, maar dat viel buiten de prijzen.

Ruim 80.000 ANWB-leden brachten hun stem uit op hun favoriete uitje, zowel op landelijk niveau als per provincie.