Katteneigenaren in Alphen aan den Rijn en Amsterdam moeten hun huisdier binnenkort verplicht laten chippen. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt Studio Alphen.

D66 opperde het experiment, waarmee ervaring wordt opgedaan "met een lokale chipplicht en de impact van de chipplicht op de hereniging van vermiste katten met hun baasjes en op de overlast van zwerfkatten", schrijft Schouten in de brief.

Daarnaast wordt gekeken of hierdoor kosten bespaard kunnen worden, doordat er minder zoekgeraakte katten opgevangen hoeven te worden, schrijft Studio Alphen.

Als de proef in Alphen aan den Rijn en Amsterdam slaagt, mogen andere gemeenten deze plicht ook invoeren. Voorlopig blijft de chipplicht regionaal, totdat de resultaten van de proef binnen zijn.