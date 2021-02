Twee Alphenaren van 33 en 42 jaar zijn woensdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een maand celstraf, omdat zij vorige week in een appgroep opriepen tot geweld en plunderingen in het Alphense stadshart. Ze blijven nog drie weken vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk.

Op sociale media riep een aantal mensen anderen op om maandagavond 25 januari te komen rellen bij het Rijnplein. Er werden onder meer voorstellen gedaan om de MediaMarkt-winkel en supermarkten te plunderen, agenten "kapot te slaan", het stadhuis te slopen en molotovcocktails te gooien.

In Alphen bleef het uiteindelijk rustig, ook al waren er die maandagavond zo'n tweehonderd mensen op straat. De politie had overdag vier mensen opgepakt die vanachter hun computer anderen opruiden en was 's avonds massaal aanwezig.

Organisator Danny Olandezu, die zich kort voor de bijeenkomst maandagavond terugtrok, werd niet aangehouden. Hij hoeft (vooralsnog) niet voor de rechter te komen.

Dinsdag werden twee Alphenaren van 18 en 25 jaar eveneens veroordeeld tot een maand cel. Het OM vindt hun reactie op de coronaregels - als zij het daarmee al oneens zijn en die de aanleiding voor hun oproepen vormden - "volstrekt disproportioneel".

Het viertal zou een "grote bijdrage" hebben geleverd aan de oproepen tot geweld. Het OM heeft het viertal met spoed voor de rechter gebracht om de kans op herhaling te verkleinen.