Het protocol voor zorgvervoer van ouderen is aangepast, onder meer nadat een Valys-rit van Amsterdam naar Alphen ervoor heeft gezorgd dat reizigers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Er geldt nu een maximumaantal van drie passagiers.

Eerder was er geen maximumaantal waar vervoerders zich aan moesten houden. De passagiers mogen nu niet recht achter elkaar zitten en moeten een medisch mondkapje dragen. Echtparen zijn hiervan uitgezonderd.

"Ik zal de info gebruiken in een van mijn overleggen. Ik heb deze info al van meer mensen vernomen." Dit liet Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Intensive Care, weten nadat hij was gecontacteerd door een passagier die het coronavirus had opgelopen door een van de ritten.

Het nieuwe protocol is opgesteld door brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbonden FNV en CNV. Het protocol gaat per 8 februari in.