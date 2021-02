Bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn is maandag een man opgepakt die op bezoek kwam. De man is overgedragen aan de politie van Amsterdam.

Aanvankelijk hadden medewerkers van de gevangenis het vermoeden dat de man drugs wilde binnensmokkelen voor een bekende.

De man bleek zelf te worden gezocht. De politie maakte niet bekend waarvoor de man werd gezocht.