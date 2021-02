Een 28-jarige man uit Alphen is zondag aangehouden als verdachte van de steekpartij die zaterdagavond plaatsvond in een woning aan de Keizershof in Alphen aan den Rijn.

Volgens een politiewoordvoerder zit de man in de cel. Bij de steekpartij raakte één persoon gewond. Die verkeert niet in levensgevaar, laat de politie weten. Het is nog niet duidelijk of het om de bewoner van de woning gaat.

Ook is nog niet vastgesteld wat de aanleiding voor de steekpartij was. De politie heeft al een buurtonderzoek verricht en roept eventuele getuigen op zich te melden.