Een auto is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan in de Boskoopse Snijdelwijk. Een ernaast geparkeerde wagen raakte zwaar beschadigd. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al in lichterlaaie.

De wagens stonden op een parkeerplaats aan het Pastoor Daalmansplantsoen. Dat is pal naast de toegangsweg tot de wijk vanaf de N455, de Snijdelwijklaan. Het is de vierde keer binnen twee maanden dat onbekenden in deze wijk in de nacht een auto in brand steken.

Twee weken geleden was het raak aan de Dokter Hamburgerlaan aan de rand van het Gouwebos, niet ver van NS-station Boskoop Snijdelwijk. Op 30 november ging een auto op de Windakker in vlammen op en op 1 december eentje aan de Rietkraag.

Die laatste twee brandstichtingen hebben volgens de politie met elkaar te maken, omdat de eigenaren met elkaar bevriend zijn en het op een doelgerichte actie lijkt. Voor zover bekend bestaat er nog geen enkel zicht op de daders. Politie, gemeente en tal van organisaties en vrijwilligers proberen al jaren de criminaliteit in deze "probleemwijk" de kop in te drukken.