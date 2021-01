Bij een ruzie In een woning aan de Keizershof in Alphen aan den Rijn, vlakbij winkelcentrum Herenhof, heeft zaterdagavond rond 20.00 uur een steekpartij plaatsgevonden.

Hierbij is een man gewond geraakt. De man is eerst in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter vloog een tijd boven Alphen en is in de nabijheid van de Keizershof geland.

De politie is op zoek naar verdachten en heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek.