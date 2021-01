De provincie Zuid-Holland geeft de Rijnlandse Molenstichting bijna 50.000 euro subsidie voor het opknappen van de Geremolen, ofwel De Blauwe Wip, bij Hazerswoude-Dorp. Het geldt wordt gebruik voor onder meer nieuw riet op de ondertoren en het opknappen of vervangen van het houtwerk in de ondertoren en het bovenhuis.

Wanneer precies bovengenoemde werkzaamheden aan de molen, worden gedaan, is nog onduidelijk. De stichting moet namelijk ook "eigen geld meenemen". Dat gaat om zo'n 40 procent van het totale bedrag voor de opknapbeurt en daarvoor worden binnenkort fondsen aangeschreven, meldt bestuurslid Wim Bos van de molenstichting.

Hij beheert tientallen molens in de regio's Alphen aan den Rijn en Leiden. De Geremolen is een wipmolen uit 1636. De molen staat bij de Oostvaart en was tot 1957 in gebruik als hoofdgemaal. Nog geen tien jaar terug is de molen flink opgeknapt om deze weer maalvaardig te maken.

Niet alleen voor het opknappen van de Blauwe Wip, maar ook ruim tien andere molens trekt de provincie de knip. Dat gaat alles bij elkaar om een half miljoen euro. Het budget is flink verhoogd, omdat er zoveel aanvragen lagen. Daarvan zijn er vijf afgewezen, meldt de provincie. Welke zijn afgewezen, is niet bekend.