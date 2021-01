De zeldzame Siberische tjiftjaf is in museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn gesignaleerd.

De dwaalgast is waargenomen tijdens de vogeltelling in het park in de afgelopen weken, meldt Archeon. Het is een klein slank zangvogeltje uit oost-Rusland en Siberië.

De tjiftjaf is inmiddels zo'n dertig keer in Nederland gesignaleerd. De afgelopen dagen was de vogel vooral in Nieuwegein en Zwijndrecht te zien, blijkt uit Waarneming.nl. Op 15 januari spotte iemand het dier in de wijk Weideveld in Bodegraven.