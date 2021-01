De gemeente Alphen aan den Rijn, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) houden de situatie in Boskoop woensdagavond nauwlettend in de gaten, laat burgemeester Liesbeth Spies weten. Op sociale media zouden wederom berichten met oproepen tot rellen circuleren.

"Ik wil de inwoners en ondernemers in Boskoop op het hart drukken dat we er alles aan zullen doen om ongeregeldheden te voorkomen", aldus Spies op de site van de gemeente. De gemeente is op de hoogte van oproepen om vrijdagavond naar Boskoop te komen en zegt hierover in contact te staan met de politie en het OM.

"Daarbij kunnen we niet zonder de hulp van alle inwoners en ondernemers. Ik zie dat veel jonge mensen, ouders en ondernemers op sociale media ook nu al een ander geluid laten horen en duidelijk maken dat aan de oproep om samen te komen geen gehoor moet worden gegeven. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet om de rust te bewaren. Alleen zo krijgen we samen de verspreiding van het virus onder controle. Dat is de enige weg uit de lockdown."

Maandagavond was het in het centrum van Alphen nog onrustig. Daar werd een vreedzaam protest aangekondigd, maar vlak voor aanvang trok de initiatiefnemer zich terug. Er waren wel honderden andere mensen naar het Rijnplein en omgeving gekomen. De sfeer was even grimmig, maar het liep niet uit de hand.