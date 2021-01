De gemeente Alphen aan den Rijn wil de kosten voor het vervangen van de met jaarwisseling vernielde prullenbakken, lantaarnpalen, vuilcontainers en twee speeltuinen verhaal halen op de daders, zodra ze bekend zijn. Dat schrijft burgemeester Liesbeth Spies woensdag in een brief aan de raadsleden.

In dezelfde brief kondigt Spies aan dat waar mogelijk nog straffen volgen voor personen die op Oudjaarsdag met vuurwerk gooiden naar agenten, brandweerlieden en persfotografen. Dit gebeurde op twee plekken in Alphen aan den Rijn en in Benthuizen.

Alphen aan den Rijn leed voor pakweg 50.000 euro aan schade.