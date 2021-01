In de regio Alphen aan den Rijn is het dinsdagavond ondanks de aangekondigde rellen rustig gebleven. De politie hoefde niet in actie te komen.

Na het ingaan van de avondklok was er dinsdagavond geen sprake van onrust in Alphen aan den Rijn. Maandagavond was dit wel het geval en zijn vijf mensen aangehouden.

Ook in Gouda en Mijdrecht bleef het dinsdagavond rustig, terwijl op sociale media werd opgeroepen om vanaf 20.00 uur te komen rellen.

In Woerden zijn een verslaggever en een fotograaf belaagd. De verslaggever werd bekogeld met eieren en een scooterrijder schold de fotograaf uit.