De politie heeft maandagavond minstens één persoon aangehouden tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen en de avondklok in Alphen aan den Rijn. Op en om het Rijnplein waren tientallen personen aanwezig en hing een "grimmige sfeer". De rust lijkt inmiddels wedergekeerd.

Met name veel jongeren waren op en rond het Rijnplein te vinden. Veel van hen droegen gezichtsbedekkende kleding. Eerder op de dag benadrukte initiatiefnemer van het protest Danny Olandezu dat het een "vreedzaam protest" zou worden. "We willen gewoon onze stem laten horen", zei hij.

De demonstratie is voor zover bekend niet formeel aangemeld bij de gemeente Alphen aan den Rijn. "Formeel weten wij niks van een actie op het Rijnplein, omdat die niet bij ons is aangevraagd. We gaan ervan uit dat de organisatoren misschien alsnog contact met ons zoeken. Of we dat zelf dan niet doen of al hebben gedaan? Dat is niet de bedoeling, inderdaad", zegt een gemeentewoordvoerder.

Van een echt protest leek weinig sprake. Af en toe werd er wat gescandeerd, maar de meeste aanwezigen leken vooral toeschouwer te zijn. Rond 19.35 uur klonk een harde knal door de straten van Alphen, mogelijk een vuurwerkbom.