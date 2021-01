Het Alphense buitenzwembad De Hoorn gaat vanwege de enorme vraag naar zwemuren extra uren inroosteren. Volgens zwembadenexploitant Jessica Seijsener zijn ook die uren binnen de kortste keren al voor de helft gereserveerd.

"Het is fantastisch, zoveel belangstelling. Maar er zijn maar enkele baden in Nederland waar je nu kunt zwemmen. Dat betekent dus dat mensen zelfs vanuit Groningen naar Alphen zouden willen komen om hier een uurtje te zwemmen", zegt Seijsener.

"Dat is natuurlijk niet handig met het oog op reisbewegingen en mogelijke verspreiding van corona. Daarom ondersteunen wij van harte de oproep van de Alphense wethouder Gert-Jan Schotanus om veel meer baden te openen."

Vrijdag ging het buitenbad van De Hoorn voor het eerst open. Dat gebeurt normaliter pas in het voorjaar, het binnenbad is het hele jaar open, maar nu vanwege coronaregels dicht.

"We zagen op sociale media tientallen reacties van mensen die de plek wilden innemen van zwemmers die hadden gereserveerd, maar toch niet zouden gaan. En omdat je bij elke reservering je gegevens moet invullen, kunnen wij zien dat de zwemmers niet alleen uit Alphen, maar ook uit nog honderd andere plaatsen komen", aldus Seijsener.

Vanaf woensdag kan doordeweeks van 7.00 tot 19.00 uur worden gezwommen en zaterdag en zondag van 9.00 tot 15.00 uur. Volgens Seijsener kan het zwembad het aantal uren indien gewenst nog verder opschroeven. "Zelfs met avondklok moet dat kunnen. En in het weekend is er nog ruimte. Maar we denken ook aan ons personeel, dat al die tijd buiten in de kou moet werken."