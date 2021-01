De meerderheid van de Alphense raad vindt dat het idee van één groot buurtbussysteem in de hele gemeente Alphen aan den Rijn serieus onderzoek verdient. Daarom dwingt een meerderheid, onder aanvoering van Nieuw Elan en VVD, dat af in de komende raadsvergadering.

Op verschillende locaties in de Rijnstreek (zoals in Boskoop, Zwammerdam, Langeraar en de Meije) bestaan vrijwilligersgroepen die in samenwerking met vervoerder Arriva een buurtbus verzorgen. Dat is een uitkomst voor gebieden waar geen reguliere bus- of treinlijnen komen.

Initiatiefnemer Peter Versteeg van Nieuw Elan is ervan overtuigd dat dit ook in de Alphense regio kan. Boskoop is dan wel goed voorzien met een buurtbus, maar bijvoorbeeld Hazerswoude en Koudekerk zijn 's avonds en in de weekends soms letterlijk onbereikbaar.

Aan verbeteringen die Arriva doorvoert, bijvoorbeeld de extra bus naar De Schans en het Archeon, hebben de dorpsbewoners nauwelijks iets.

'Serieus mobiliteitsprobleem voor veel inwoners'

Samen met Bas van Polanen (VVD) wil Versteeg daarom een gedegen onderzoek naar het opzetten van één grote buurtbusvereniging. Wachten tot er een initiatief vanuit de dorpen komt, zoals CDA-wethouder Kees van Velzen (Vervoer) opperde, vinden zij te passief gedacht van de gemeente.

"We hebben meerdere signalen dat er wel degelijk behoefte aan is. Het is ook een serieus mobiliteitsprobleem voor veel inwoners. Een buurtbus is één van de oplossingen. We hebben de dorpsoverleggen een brief hierover gestuurd en daar wordt dit idee herkend en omarmd", aldus Versteeg.

Met het initiatiefvoorstel willen Versteeg en Van Polanen ervoor zorgen dat de gemeente actief meehelpt. Dat kan door nu al uit te rekenen wat de kosten voor de gemeente zijn als een dorp zijn eigen buurtbusvereniging opzet. Nieuw Elan en VVD krijgen in ieder geval steun van CDA, GroenLinks, PvdA, D66, Dorpen en Wijken Belangen en RijnGouweLokaal.