In de fietsenstalling bij station Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere fietsen beschadigd door een brand. Mogelijk is het vuur aangestoken.

De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.

Hoeveel fietsen schade hebben opgelopen door de brand is niet bekend.