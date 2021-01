Supermarkt Hoogvliet aan de Burgemeester Colijnstraat in Boskoop is zaterdagavond na sluitingstijd rond 20.30 uur overvallen. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een 21-jarige en een 25-jarige man uit Delft opgepakt.

Het personeel werd met een groot steekwapen bedreigd. De twee verdachten gingen er vervolgens op een scooter met een geldbedrag vandoor.

De politie heeft bij de zoekactie naar de daders een politiehelikopter ingezet. Vanuit de lucht werden de twee mannen gevolgd tot aan een flatgebouw aan de Wingerd in Waddinxveen. Daar werden ze na een achtervolging in het gebouw met behulp van een surveillancehond aangehouden.

Agenten spraken met een getuige en vonden op de stoep vlakbij de supermarkt twee telefoons, waarvan één kapot was. De telefoons zijn volgens een getuige in beslag genomen. Ook zijn er op de vluchtroute in de omgeving van het Gouwe Bos goederen in een sloot gevonden. Deze spullen zijn eveneens in beslag genomen.

De supermarkt heeft aangifte van de overval gedaan. De twee mannen zitten nog vast. Hun precieze betrokkenheid wordt onderzocht.

Getuigen van de overval worden verzocht contact op te nemen.