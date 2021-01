Supermarkt Hoogvliet aan de Burgemeester Colijnstraat in Boskoop is zaterdagavond rond 20.30 uur overvallen. De politie heeft later op de avond twee personen aangehouden in Waddinxveen aan de Wingerd die mogelijk iets met de overval te maken hebben.

Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen in de supermarkt en wat de overvallers hebben meegenomen.

Agenten spraken met een getuige en vonden op de stoep vlakbij de supermarkt twee telefoons, waarvan één kapot. Die zijn volgens een getuige in beslag genomen.