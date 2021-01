Een nu 22-jarige Alphenaar is alsnog veroordeeld voor een woningoverval die hij eind 2016 in zijn woonplaats pleegde. Het Haagse gerechtshof legde hem deze week 4,5 jaar celstraf op.

De overvaller gebruikte fors geweld bij de overval in een woning aan de Langestraat in het Alphense centrum. Hij en twee anderen waren het huis binnengedrongen.

Het destijds 42-jarige slachtoffer kreeg 25 hechtingen in zijn voorhoofd nadat hij met boksbeugels was toegetakeld. De buit bestond uit enkele honderden euro's, sieraden en twee mobiele telefoons.

Bij een eerdere rechtszaak kwam aan de orde dat de Alphenaar teleurgesteld zou zijn in de buit. Hij was getipt dat in de woning "veel plantjes stonden" en er veel geld te halen zou zijn.

De Haagse rechtbank sprak de Alphenaar begin 2019 vanwege gebrek aan bewijs vrij. Het Openbaar Ministerie (OM) tekende echter hoger beroep aan en nu is de Alphenaar alsnog veroordeeld.

Voor een overval op een pizzakoerier in Alphen aan den Rijn kreeg hij begin 2019 van de Haagse rechtbank al zes maanden celstraf. Diezelfde straf (jeugddetentie) kreeg hij vanwege een jaren geleden gepleegde woningoverval in Noord-Brabant.