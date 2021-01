De actiegroep Guerilla Mask Force Nederland heeft zaterdag in de binnenstad van Boskoop tegen de coronamaatregelen gedemonstreerd. Eerder op zaterdag zou de groep ook in de binnenstad van Alphen aan den Rijn hebben gedemonstreerd.

De in witte beschermende kleding uitgedoste figuren protesteren al geruime tijd met een 'pop-upslavenmars' tegen de huidige maatregelen omtrent het coronavirus.

Tijdens de demonstratie op de markt in Boskoop, die veel bekijks trok, werd muziek afgespeeld. Er werd onder meer gezongen dat de lockdown "alleen maar goed is voor de eenzaamheid in ons land".