De jongen die zaterdagavond een vrouw in Alphen aan den Rijn mishandelde nadat zij hem vroeg te stoppen met sneeuwballen gooien, is nog niet opgepakt. De vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan.

De vrouw was op bezoek bij een gezin dat in de Karel Doormanstraat woont. Toen aanhoudend sneeuwballen tegen de ramen werden gegooid, besloot ze de voordeur open te doen om er iets van te zeggen.

Op dat moment zouden weer sneeuwballen zijn gegooid en zou een kind dat bij de deur stond tweemaal zijn geraakt. "Toen is die mevrouw richting de groep gegaan en is ze geslagen", zegt een kennis die met de vrouw naar het politiebureau is geweest om aangifte te doen.

De vrouw had een blauw oog en mogelijk een hersenschudding. "Nu gaat het weer goed met haar", meldt de kennis, die niet met naam genoemd wil worden.

Een buurvrouw zegt dat de bewoners zaterdagavond "met wapens" naar buiten kwamen, maar wil dat niet toelichten. Op sociale media wordt beweerd dat iemand een moersleutel bij zich had. "Het was een tak", zegt de kennis.

De politie wil verder niks over het incident zeggen. "Omdat ons onderzoek nog loopt", zegt een woordvoerder. De sneeuwbal gooiende groep zou uit tien tot twaalf personen in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar bestaan.