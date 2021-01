Een zestienjarige jongen in Alphen is donderdagmiddag beroofd van zijn tas en vervolgens mishandeld. De jongen kreeg een paar rake trappen, ook nadat hij op de grond terecht was gekomen.

De straatroof vond aan het einde van de middag plaats. Het slachtoffer liep op de President Kennedylaan en stak de kruising met de Planetensingel over. Daar kwam hij twee onbekende jonge mannen tegen die hem plotseling beroofden van zijn tas.

"De jongen kreeg hierbij enkele rake trappen en schoppen, ook nadat hij op de grond terecht was gekomen", aldus de politie.

De twee verdachten renden vervolgens weg naar de Venusstraat. Agenten zijn direct een onderzoek gestart, maar hebben de verdachten niet meer gevonden.

De politie heeft de zaak in onderzoek.