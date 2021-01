Het oude pand van V&D in het Alphense stadshart gaat komend voorjaar écht plat. Binnen enkele weken start de sloop, verzekert Fabian Jonkmans namens ontwikkelaar Garbe (voorheen Bouwfonds).

Naar verwachting start de sloop begin volgende maand en ligt binnen twee maanden het voormalige warenhuis plat. Op de vrijkomende plek zijn 24 appartementen en vier (of minder) winkelunits gepland, waaronder één horecazaak.

Keer op keer kondigden Jonkmans en wethouder Gerard van As (ruimte) aan dat de sloop weldra zou beginnen, maar steeds gebeurde er niks. Jonkmans: "We wilden eerst 90 procent van alle huizen verkocht hebben. Aanvankelijk ging die verkoop ook hard, later minder. Dat percentage verkocht voor sloop en bouw hebben we teruggebracht naar 70. Volgens mij zijn nu 21 van de 24 appartementen verkocht, de rest is onder optie. Dus starten we."

Met de winkelunits gaat het minder voorspoedig. "We leken goed op weg en toen kwam corona. Zeker het laatste half jaar is er nauwelijks meer iets gebeurd. Maar er is wel degelijk interesse."

Naar verwachting duurt de bouw van de woningen zo'n anderhalf jaar. Er komt geen parkeerkelder onder, de bewoners parkeren achter hun huizen, gezien vanaf de Pieter Doelmanstraat.