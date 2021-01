Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de loftrompet gestoken over voetbalvereniging Floreant uit Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De club heeft na de invoering van de nieuwe maatregelen van half december de hekken van de accommodatie niet dichtgedaan, zodat de jeugd er terecht kon om te voetballen.

"Daar is met heel veel plezier gebruik van gemaakt door de Boskoopse jeugd", schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom het coronavirus.

Daarin gaat hij in op "hartverwarmende initiatieven van sportverenigingen door het hele land". Volgens De Jonge doen bepaalde clubs er alles aan om kinderen en jongeren tot achttien jaar te laten sporten.

"Ik wist niet dat het ook in een Kamerbrief stond. Na de nieuwe lockdown dachten we: Wat kunnen we nog doen? We hebben de hekken opgelaten en dat via Facebook laten weten", zegt Patrick Rijnbeek, voorzitter van de voetbalclub. "Er zijn best veel dagen geweest waarop kinderen lekker op onze velden zijn gaan voetballen. Wij vinden het eigenlijk niet heel bijzonder."