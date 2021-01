De nieuwbouw bij de Rijnhavenbrug in Alphen aan den Rijn wordt naar verwachting in het najaar van 2022 opgeleverd. Van de bouw krijgen bedrijven geen last, onderstreept de gemeente. Recent uitte constructiebedrijf Grimbergen wel die vrees.

Twee bouwbedrijven hebben in de afgelopen periode het appartementencomplex Dok 2404 neergezet. Nu dit klaar is, willen zij op het naastliggende terrein aan de slag gaan.

De nieuwbouw bestaat uit twee sociale huurwoningen, vijf middeldure huurhuizen, elf duurdere huurappartementen en drie koopwoningen. In het eerste project werden alleen koophuizen gebouwd.

Uit een raadsbrief blijkt dat in de periode na 2025 ook woningbouw te verwachten is rondom de oever van de Oude Rijn en de Hoorn bij de Rijnhavenbrug. Het bedrijf Lingotto uit Amsterdam wil aan de Hoorn en de Ondernemingsweg vijf bedrijfshallen en een kantoorpand ontwikkelen.

Het idee is om het plan te combineren met ongeveer 280 woningen. Het terrein ligt binnen de milieunormen van de zwaardere industrie verderop.