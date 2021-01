Casino Avifauna in Alphen aan den Rijn wil de mogelijkheid hebben om 24 uur per etmaal open te zijn. De gemeente vindt dat echter geen goed plan, vanwege mogelijke nachtelijke overlast.

In reactie op nieuwe regels voor speelhallen die de gemeente Alphen moest opstellen, vroeg de exploitant om daarin continue openstelling op te nemen. Dat heeft de gemeente geweigerd.

De casino's mogen al elke dag van 10.00 uur tot 01.30 uur open en als handreiking wil de gemeente ook nog wel toestaan dat van 1.30 uur tot 6.00 uur geen bezoek meer wordt binnengelaten, maar mensen wel kunnen vertrekken, zodat niet iedereen in één keer op straat staat.

De nachtelijke overlast zou kunnen ontstaan voor toekomstige bewoners rond de Rijnhaven, waar de gemeente nog een flink aantal huizen wil laten bouwen.

Het maximale aantal speelhallen in de gemeente was en blijft twee. De vergunning van Avifauna loopt tot begin 2022, die van Merkur in Boskoop tot medio 2023. De gemeente vindt enerzijds dat concurrenten kans moeten maken op een vrijkomende vergunning, maar wil ook de vergunningen voor de bestaande speelhallen met vijftien jaar verlengen.