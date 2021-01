De GGD Hollands Midden gaat geen verder onderzoek doen nadat dinsdag bekend werd dat de Britse variant van het coronavirus ook is aangetroffen in de regio. De GGD meldt woensdag dat er geen andere leefregels gelden voor mensen die met deze variant besmet zijn.

De vondst van de Britse mutatie in Hollands Midden komt niet als een verrassing. Het RIVM liet eerder weten dat vermoedelijk 10 procent van alle besmette personen in Nederland deze Britse variant hebben. Waar de variant is aangetroffen, maakt de GGD niet bekend.

"Het geeft in die gemeente(n) mogelijk veel onnodige onrust als we de locatie bekendmaken, terwijl dat absoluut niet nodig is. We gaan ervan uit dat het in 10 procent van alle gevallen speelt. Ga er dus maar van uit dat iedere gemeente in Hollands Midden hiermee te maken heeft", zegt een woordvoerder van de GGD.

De GGD stuurde al enkele weken proefmonsters naar het RIVM voor onderzoek. Dinsdag kreeg het de eerste positieve uitslagen over de Britse variant. Mensen die besmet zijn met deze virusmutatie hoeven geen andere leefregels te volgen. Zij gaan net als andere besmette personen in thuisisolatie en mogen weer naar buiten als zij ten minste 24 uur klachtenvrij zijn. "Wij weten uiteraard om wie het gaat. Hoe deze mensen besmet zijn geraakt, hebben wij niet kunnen achterhalen."

De GGD onderzoekt niet alle positieve testuitslagen. Daarom deelt de GGD geen informatie over met welke virusmutatie iemand besmet is. "Daar is ook geen reden toe, omdat de huidige maatregelen voldoende zijn om verdere verspreiding tegen te gaan. Als iedereen zich aan de basisregels houdt, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig."