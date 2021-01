De ondernemer die zondagavond een illegaal pokertoernooi in zijn restaurant hield, heeft dinsdag van de gemeente Alphen aan den Rijn een dwangsom gekregen. De man hangt een fikse boete boven het hoofd als het nog een keer gebeurd.

De gemeente legt de ondernemer een bestuurlijke boete op als hij opnieuw in de fout gaat. Omdat het de eerste keer is dat de ondernemer met deze last onder dwangsom te maken krijgt, bedraagt die boete 2.500 euro.

"Iedere keer dat zo iemand opnieuw in de fout gaat, zal dat financieel meer pijn doen", zegt burgemeester Liesbeth Spies dinsdag. Het maximum is 10.000 euro, dan wel sluiting van het bedrijf.

Om welke ondernemer het gaat, vertelt Spies niet. "We doen in dit soort zaken geen mededelingen over individuele ondernemers." Het eerder beboete Golden Lounge was al gesloten. "Dus je mag ervan uitgaan dat het nu om een nieuwe locatie gaat die in overtreding is geweest", aldus de burgemeester.

Spies vindt het schandalig dat de bewuste ondernemer elf mensen zonder afstandsbeperkingen een pokertoernooi liet spelen. "Onbestaanbaar dat zo iemand denkt dat je je niet hoeft te houden aan de regels. Zo creëer je het gevaar van verder oplopende besmettingen."