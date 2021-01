Elf personen zijn zondagavond bij een illegaal pokertoernooi in een restaurant in Alphen aan den Rijn bekeurd vanwege het overtreden van de coronamaatregelen, meldt de politie maandag via sociale media.

Ook heeft de politie een man aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had geen geldig legitimatiebewijs bij zich, maar wel een flinke som geld op zak.

De politie doet verder onderzoek naar het illegaal gokken. De gemeente Alphen aan den Rijn kijkt naar bestuurlijke maatregelen tegen de eigenaar van het restaurant. Het is niet bekend om welk restaurant het gaat.